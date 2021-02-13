Председатель общества инвалидов в Кузбассе предстанет перед судом за растрату бюджетных средств. Об этом 13 февраля сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении председателя общества инвалидов, обвиняемой в совершении трех эпизодов преступления по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата с использованием своего служебного положения, в крупном размере), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия, в феврале 2019 года обвиняемая, используя служебное положение, не поставила на бухгалтерский учет общества специальный автомобиль для перевозки инвалидов, стоимость которого составляла 1,5 млн рублей. Машина была пожертвована общественной организации коммерческой фирмой.

«Вместо этого она оформила документы, что сама приобрела машину у организации, председателем которой она является, за 100 тыс. рублей. При этом денежные средства в кассу или на расчетный счет общества не внесла», — говорится в сообщении ведомства.

В СК отмечают, что в ходе предварительного следствия было выявлено еще три эпизода преступной деятельности председателя общества инвалидов. С мая 2015-го по февраль 2019 года обвиняемая по бумагам как частное лицо купила в автосалоне три машины на общую сумму около 861 тыс. рублей. При этом оплату за них она производила вверенными ей деньгами с расчетного счета общества.

Обвиняемая сотрудничала со следствием и свою вину признала. В счет возмещения ущерба на имущество женщины наложен арест на общую сумму порядка 1,5 млн рублей. Также она добровольно вернула общественной организации машину, предназначенную для перевозки инвалидов.

В сообщении СК отмечается, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

11 февраля Генпрокуратура России направила в суд дело о растрате имущества банка «Югра» в размере свыше 23 млрд рублей. Ведомство утвердило обвинение в отношении бенефициарного владельца «Югры» Алексея Хотина, председателя его правления Дмитрия Шиляева и президента Алексея Нефедова, а также директора филиала в Москве Нины Черновой. Все фигуранты обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»). Никто из них вину не признает.