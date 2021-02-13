Хрюнов оценил состав предстоящего бойцовского турнира с блогерами и спортсменами

Промоутер Владимир Хрюнов в субботу, 13 февраля, оценил состав участников предстоящего турнира в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в котором примут участие профессиональные спортсмены и блогеры.

По словам Хрюнова, зрителей ожидают захватывающие поединки.

«Безусловно, впервые в России сражаются люди, имена которых заставляют дрожать, бросаться к экранам, смотреть каждую новость про них. Это очень уважаемые мной и вами люди. И я всех вас приглашаю смотреть 20 февраля «Бойцовский клуб на РЕН ТВ»», — сказал он телеканалу РЕН ТВ.

28 января Федерация бокса России объявила, что боксерское шоу «Бойцовский клуб РЕН ТВ», в котором примут участие именитые боксеры, бойцы смешанных единоборств и популярные блогеры, состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл» в Москве.

В ходе турнира встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон, обладатель звания «самый большой бицепс в России» Денис Вильданов и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов, а также видеоблогер и боец ММА Артем Тарасов проведет бой со спортсменом силовых видов спорта Михаилом Кокляевым.

В прямом эфире бои покажет телеканал РЕН ТВ.