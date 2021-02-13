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В Росавиации рассказали о работе столичных аэропортов в условиях снегопада

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Московские аэропорты в условиях сильного снегопада работают в штатном режиме. Об этом 13 февраля сообщила журналистам представитель Росавиации.

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«По оперативной информации аэропортов Московского авиаузла на 11:45 мск 13 февраля, аэропорты Москвы в текущих погодных условиях с усиленным снегопадом работают в штатном режиме», — приводит ее слова «РИА Новости».

Представитель Росавиации отметила, что аэропорты применяют меры для своевременной расчистки перронов, взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек. Реагенты для обработки покрытий имеются в достаточном количестве. Уходов самолетов на запасные аэродромы нет.

Ранее в этот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что вероятно 13 февраля будет побит рекорд 1965 года, тогда высота покрова достигала 60 сантиметров.

По прогнозам синоптиков, 13 февраля москвичей ожидает облачная погода, сильный снег, метель и гололедица. Днем столбики термометра покажут от минус 10 до минус 12 градусов. К ночи похолодает до 19 градусов.

С начала снегопада в Москве выпало уже более 75% месячной нормы осадков. По прогнозам специалистов, полное прекращение снегопада ожидается к вечеру 14 февраля.

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