Глава Минспорта прокомментировал уход Иванова с поста президента ВФЛА

Министр спорта России Олег Матыцин надеется, что уход Петра Иванова с поста президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) не отразится на процессе восстановления организации в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). На эту тему глава ведомства высказался в субботу, 13 января.

«Надеюсь, что это никоим образом не скажется на работе самой федерации, программе развития атлетики, взаимодействии с World Athletics и восстановлении ВФЛА в World Athletics. Знаю, что [президент World Athletics] Себастьян Коу очень конструктивно относится к деятельности, в частности, Петра Иванова как руководителя нашей федерации», — сказал Матыцин в беседе с ТАСС.

Он уточнил, что Иванов временно приостановил свое участие в работе исполнительных органов.

Иванов сообщил о своем решение покинуть пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики ранее 13 февраля.

Исполнять обязанности после его ухода временно будет олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 метров с барьерами Ирина Привалова.

Эту должность Иванов занимал с конца ноября 2020 года. За пост президента ВФЛА тогда с ним боролись Привалова, спортивный менеджер Михаил Гусев и директор студенческих чемпионатов РФ по легкой атлетике Андрей Шляпников, который впоследствии снял свою кандидатуру в пользу Иванова. Привалова же заняла пост первого вице-президента.