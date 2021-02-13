Прямой эфир
Мир
Журналистов закрытых украинских телеканалов лишили аккредитации в раде
Общество
Химик Дмитрий Топчиев умер в возрасте 80 лет в Москве
Общество
В Минпросвещения заявили о контроле над ситуацией с COVID-19 в школах
Спорт
Иванов покинул пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики
Мир
В МВФ заявили о безрезультатной работе миссии на Украине
Мир
В мире выявили более 108 млн случаев COVID-19
Мир
Шесть человек пострадали при взрыве недалеко от здания парламента в Сомали
Общество
Синоптики спрогнозировали рекордную высоту сугробов в Москве
Общество
Власти Москвы сообщили о штатной работе энергосистемы во время снегопада

Глава Минспорта прокомментировал уход Иванова с поста президента ВФЛА

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр спорта России Олег Матыцин надеется, что уход Петра Иванова с поста президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) не отразится на процессе восстановления организации в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). На эту тему глава ведомства высказался в субботу, 13 января.

Принесло на легкую: спасет ли ВФЛА новый руководитель
Помогать возглавившему 30 ноября федерацию Петру Иванову будут соперники по выборам

«Надеюсь, что это никоим образом не скажется на работе самой федерации, программе развития атлетики, взаимодействии с World Athletics и восстановлении ВФЛА в World Athletics. Знаю, что [президент World Athletics] Себастьян Коу очень конструктивно относится к деятельности, в частности, Петра Иванова как руководителя нашей федерации», — сказал Матыцин в беседе с ТАСС.

Он уточнил, что Иванов временно приостановил свое участие в работе исполнительных органов.

Иванов сообщил о своем решение покинуть пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики ранее 13 февраля.

Исполнять обязанности после его ухода временно будет олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 метров с барьерами Ирина Привалова.

Эту должность Иванов занимал с конца ноября 2020 года. За пост президента ВФЛА тогда с ним боролись Привалова, спортивный менеджер Михаил Гусев и директор студенческих чемпионатов РФ по легкой атлетике Андрей Шляпников, который впоследствии снял свою кандидатуру в пользу Иванова. Привалова же заняла пост первого вице-президента.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021