Под завалами ангара в Калужской области обнаружили тело мужчины

Из-под завалов ангара в Людиново Калужской области извлекли тело мужчины, передает в субботу, 13 февраля, телеканал РЕН ТВ.

По его данным, личность погибшего установлена, это собственник помещения. Поисковые работы на месте происшествия продолжаются, спасатели ищут сына мужчины, который, по предварительным данным, находился внутри здания в момент обрушения кровли.

Здание является неэксплуатируемым, площадь обрушения составляет около 100 кв. м.

10 февраля сообщалось, что из-за сильного урагана в Магадане пострадало около 50 зданий, снесены рекламные и строительные конструкции в разных частях города. Сильнее всего пострадал дом на Пролетарской, 82, там произошло обрушение крыши.