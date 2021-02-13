В МЧС опровергли сообщения об обрушении в подмосковном ТЦ
В управлении МЧС по Московской области опровергли информацию очевидцев об обрушении в торговом центре в подмосковном Щелково. Об этом сообщает 13 февраля РЕН ТВ.
Спасатели рассказали, что сообщения начали поступать после того, как рабочие сдули надувную крышу над теннисным кортом. Это сделали из-за тяжести образовавшегося на конструкции снежного покрова.
Перед этим всех людей вывели из помещения. Сейчас коммунальные службы чистят снег, после этого конструкция будет вновь установлена.
Ранее, 13 февраля, сообщалось об обрушении кровли ангара в Калужской области. По данным регионального МЧС, под завалами могут находиться два человека.