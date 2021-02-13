Прямой эфир
Мир
Журналистов закрытых украинских телеканалов лишили аккредитации в раде
Общество
Химик Дмитрий Топчиев умер в возрасте 80 лет в Москве
Общество
В Минпросвещения заявили о контроле над ситуацией с COVID-19 в школах
Спорт
Иванов покинул пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики
Мир
В МВФ заявили о безрезультатной работе миссии на Украине
Мир
В мире выявили более 108 млн случаев COVID-19
Мир
Шесть человек пострадали при взрыве недалеко от здания парламента в Сомали
Общество
Синоптики спрогнозировали рекордную высоту сугробов в Москве
Общество
Власти Москвы сообщили о штатной работе энергосистемы во время снегопада

В МЧС опровергли сообщения об обрушении в подмосковном ТЦ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В управлении МЧС по Московской области опровергли информацию очевидцев об обрушении в торговом центре в подмосковном Щелково. Об этом сообщает 13 февраля РЕН ТВ.

Спасатели рассказали, что сообщения начали поступать после того, как рабочие сдули надувную крышу над теннисным кортом. Это сделали из-за тяжести образовавшегося на конструкции снежного покрова.

Перед этим всех людей вывели из помещения. Сейчас коммунальные службы чистят снег, после этого конструкция будет вновь установлена.

Ранее, 13 февраля, сообщалось об обрушении кровли ангара в Калужской области. По данным регионального МЧС, под завалами могут находиться два человека.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021