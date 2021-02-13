В деле о смерти Марадоны появились новые подозреваемые

В деле о смерти Марадоны — новые подозреваемые. Фигурантами стали психолог и два медработника. Ранее под следствие попали нейрохирург и психиатр звезды футбола. В домах подозреваемых прошли обыски. Обладатель «руки Бога» умер из-за остановки сердца в прошлом году 25 ноября. Причину смерти определили после экспертизы — острый отёк легких, вызванный хронической болезнью, передает телеканал «Известия». Спустя несколько дней дочери футболиста засомневались в квалификации лечащего врача и обратились в полицию. Кроме того, суд разрешил проверить телефоны кумира всех аргентинцев. Следствие интересует переписка Марадоны с его врачами.

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