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Эксперт рассказала о способе повысить пенсии без увеличения налогов

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Повышению пенсий в России без увеличения налогов на бизнес может способствовать введение гибкой ставки страховых взносов, они должны меняться в соответствии с ситуацией в экономике. Об этом 13 февраля рассказала «РИА Новости» ведущий аналитик направления «Экономика и социальное развитие» ЦСР Екатерина Хейфец.

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«Возможным решением может стать регулярный пересмотр размера страховых взносов для работодателей, который позволит осуществлять гибкую пенсионную политику в соответствии с экономическим положением страны», — заявила она.

Хейфец отметила, что данный подход в условиях кризиса призван не перегружать бизнес, что в дальнейшем положительно скажется на восстановлении экономической активности.

По словам эксперта, это позволит снизить долю теневой занятости и простимулирует предпринимателей оформлять своих сотрудников в соответствии с законом.

При этом Хейфец подвергла критике предложения, которые связаны с увеличением налогов на бизнес или отменой налоговых льгот для больших, в том числе добывающих компаний. Как заявила аналитик, привязка соцвыплат к доходам от экспорта нефти, в том числе увеличение бюджета Пенсионного фонда за счет отмены налоговых льгот для экспортеров сырьевых ресурсов не видится экономически оправданной.

В большой степени популистскими, по ее мнению, являются и предложения по введению прогрессивной шкалы страховых взносов. В настоящее время взносы в ПФР составляют 22% от годового фонда оплаты труда работника, 6% из них идут на формирование базовой части пенсий, а 16% — это индивидуальный тариф, учитывающийся на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица. Введение прогрессивной шкалы взносов в будущем повлечет дополнительные пенсионные права граждан с большей зарплатой. По словам Хейфец, даже в государствах, в которых действует распределительная система, когда размер пенсий привязан к доходу, установлен верхний предел индивидуального заработка, выше него пенсионные взносы не взимаются.

10 февраля депутат Госдумы и глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что увеличить пенсии жителям страны можно тремя способами. Первый способ — сократить непрофильные расходы Пенсионного фонда. Второй — увеличить с 10 до 22% взносы в ПФР для россиян, чьи доходы составляют свыше 1 млн 465 тыс. рублей в год. Также Миронов уверен, что отмена налоговых льгот для экспортеров сырья может дополнительно принести в бюджет 2 трлн рублей.

В 2021 году индексация пенсий запланирована на уровне выше инфляции, она составит 4–4,1%. Индексация неработающим пенсионерам уже проведена на 6,3%.

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