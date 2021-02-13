В МЧС прокомментировали информацию о ЧП в торговом центре в Подмосковье

В подмосковном управлении МЧС опровергли информацию очевидцев об обрушении в торговом центре в подмосковном Щелково, передает 13 февраля телеканал РЕН ТВ.

По данным спасателей, сообщения поступили после того, как рабочие сдули надувную конструкцию над теннисным кортом. Это пришлось сделать из-за тяжести образовавшегося на ней снежного покрова.

Предварительно сотрудники вывели людей из помещения. В настоящее время коммунальные службы чистят снег, после чего конструкция снова будет установлена.

Ранее в этот же день стало известно об обрушении кровли ангара в городе Людиново Калужской области. По предварительной информации, два человека могут находиться под завалами.