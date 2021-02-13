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Иванов покинул пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики

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Петр Иванов 13 февраля сообщил о своем решении покинуть пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики. Исполнять обязанности после его ухода временно будет олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 метров с барьерами Ирина Привалова.

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«С сегодняшнего дня я сложил с себя полномочия президента Всероссийской федерации легкой атлетики», — цитирует его ТАСС.

Иванова избрали на эту должность в конце ноября 2020 года. За пост президента ВФЛА с ним боролись Привалова, спортивный менеджер Михаил Гусев и директор студенческих чемпионатов РФ по легкой атлетике Андрей Шляпников, который впоследствии снял свою кандидатуру в пользу Иванова. Привалова же заняла пост первого вице-президента.

За Иванова отдали свои голоса 56 делегатов отчетно-выборной конференции, за Гусева — 10, за Привалову проголосовали семь делегатов.

Иванов также является генеральным директором АО «Скоростные магистрали» (дочерняя компания ОАО «РЖД», отвечающая за реализацию инновационных проектов в сфере железнодорожного транспорта, включая создание высокоскоростных магистралей).

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