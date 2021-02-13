Обрушение произошло в торговом центре в подмосковном Щелково

В подмосковном городе Щелково произошло обрушение конструкций торгового центра. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.

По предварительным данным, под завалами могут находиться люди.

Уточняется, что инцидент произошел на Центральной улице. Подробности ЧП выясняются.

Ранее 13 февраля сообщалось, что кровля ангара обрушилась в городе Людиново Калужской области. По предварительной информации, два человека могут находиться под завалами.