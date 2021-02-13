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Под завалами обрушившегося ангара под Калугой могут находится люди

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По предварительной информации, два человека могут находиться под завалами после обрушения кровли ангара в городе Людиново Калужской области. Об этом 13 февраля сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Предварительно, двое пострадавших под завалами. Сейчас проводятся поисковые работы», – рассказал собеседник агентства.

По словам источника агентства, здание является неэксплуатируемым, площадь обрушения составляет около 100 кв. м.

10 февраля сообщалось, что из-за сильного урагана в Магадане пострадало около 50 зданий, снесены рекламные и строительные конструкции в разных частях города. Сильнее всего пострадал дом на Пролетарской, 82, там произошло обрушение крыши.

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