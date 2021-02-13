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Один человек пострадал в результате ДТП с 16 машинами на Кубани

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В Краснодарском крае по меньше мере один человек пострадал в ДТП с участием 16 автомобилей и автобуса. Об этом в субботу, 13 февраля, пишет «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.

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Авария произошла около 09:30 мск на федеральной трассе А-146 около станицы Северская. В столкновение пришли 12 легковых машин, четыре грузовых и рейсовый автобус, следовавший по маршруту Гулькевичи–Геленджик. Собеседник агентства уточнил, что медицинская помощь потребовалась как минимум одному пассажиру легкового автомобиля. В числе пассажиров автобуса, по предварительным данным, пострадавших нет.

В настоящее время движение по трассе в сторону Краснодара затруднено, отметил источник.

Накануне в Челябинске водитель легковой машины погиб в результате столкновения с пассажирским автобусом.

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