Один человек пострадал в результате ДТП с 16 машинами на Кубани
В Краснодарском крае по меньше мере один человек пострадал в ДТП с участием 16 автомобилей и автобуса. Об этом в субботу, 13 февраля, пишет «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.
Авария произошла около 09:30 мск на федеральной трассе А-146 около станицы Северская. В столкновение пришли 12 легковых машин, четыре грузовых и рейсовый автобус, следовавший по маршруту Гулькевичи–Геленджик. Собеседник агентства уточнил, что медицинская помощь потребовалась как минимум одному пассажиру легкового автомобиля. В числе пассажиров автобуса, по предварительным данным, пострадавших нет.
В настоящее время движение по трассе в сторону Краснодара затруднено, отметил источник.
Накануне в Челябинске водитель легковой машины погиб в результате столкновения с пассажирским автобусом.