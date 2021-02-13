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Таксистов в Подмосковье попросили заморозить цены в сильный снегопад

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Таксистов в Подмосковье призвали не повышать цены из-за снегопада. Обращение выпустил региональный минтранс. Движение на дорогах Подмосковья затруднено из-за обильных осадков, сообщает телеканал «Известия». Многие пересели с личного авто на общественный транспорт и такси. Непогода сократила движение по дорогам региона на четверть.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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