Таксистов в Подмосковье попросили заморозить цены в сильный снегопад

Таксистов в Подмосковье призвали не повышать цены из-за снегопада. Обращение выпустил региональный минтранс. Движение на дорогах Подмосковья затруднено из-за обильных осадков, сообщает телеканал «Известия». Многие пересели с личного авто на общественный транспорт и такси. Непогода сократила движение по дорогам региона на четверть.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.