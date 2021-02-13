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Осужденному экс-полковнику Захарченко удалили паховую грыжу

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Осужденному по делу о коррупции бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко провели операцию по удалению паховой грыжи. Об этом в субботу, 13 февраля, рассказал его адвокат Александр Горбатенко.

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«Удалили грыжу. Со слов лечащего врача, все прошло успешно», — цитирует его «РИА Новости».

В начале недели бывшего полковника из СИЗО доставили во второе хирургическое отделение ГКБ №20 им. А.К. Ерамишанцева. Лапароскопическая операция по удалению двусторонней паховой грыжи была проведена в полдень пятницы.

15 января стало известно, что расследование нового дела против Захарченко завершено.

Согласно материалам дела, помимо экс-полковника в нем фигурируют несколько соучастников — Валерий Маркелов, Василий Критинин и Виктор Белевцов.

При этом сам Захарченко обвиняется по п. «в» ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток в крупном и особо крупном размерах), Маркелов — по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в составе организованной группы в особо крупном размере), а Белевцов и Критинин — по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).

По данным следователей, в период с 2007 по 2016 год Захарченко регулярно получал взятки от организованной группы, которая контролировала деятельность юрлиц, не осуществлявших реальную предпринимательскую деятельность. Денежные средства, находившиеся на их счетах в банках, добывались путем совершения незаконных банковских операций.

Экс-полковника Захарченко задержали в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки. При проведении следственных действий у родственников Захарченко и у него самого были обнаружены деньги в различной валюте на общую сумму 8,5 млрд рублей, а также драгоценности и недвижимость в элитных районах Москвы.

1 декабря 2019 года Никулинский суд Москвы обратил в доход государства 27 объектов недвижимости Захарченко на сумму около 9 млрд рублей.

10 июня 2019 года суд приговорил Захарченко к 13 годам тюремного заключения по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию. Его лишили званий, наград и медалей и обязали выплатить штраф в размере 117 млн рублей. В этот же день Захарченко оправдали по одному из эпизодов обвинения. Речь шла о взятке от ресторатора Мехди Дусса в размере $800 тыс. В октябре приговор смягчили на полгода.

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