Половина американцев хотят полного отстранения Трампа от политики

Половина американцев хотят, чтобы Трамп навсегда ушел из политики. Такое мнение выразили 54% участников опроса. Чтобы экс-президент отошел от дел, хочет 81% демократов, передает телеканал «Известия». 74% республиканцев рассчитывают, что Трамп останется в политике. В опросе приняли участие около тысячи жителей США.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.