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В Москве с начала снегопада выпало 75% месячной нормы осадков
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В Москве с начала снегопада выпало 75% месячной нормы осадков

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По предварительным расчетам, с начала снегопада в Москве выпало 27 мм осадков, что составляет 75% месячной нормы. Об этом 13 февраля сообщили «Интерфаксу» в метеобюро Москвы.

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«С ночи пятницы к 9:00 субботы, а это около 30 часов, в городе выпало три четверти месячной нормы осадков», – заявил представитель ведомства.

По его словам, эти данные были получены с главной метеостанции столицы на ВДНХ.

В Москве для февраля месячная норма осадков составляет 36 мм.

Представитель метеобюро добавил, что в районе ВДНХ к 9:00 субботы высота снежного покрова достигла 56 см. По предварительным оценкам, в некоторых районах Москвы сугробы выросли до 65-70 см, и это не предел.

В субботу синоптики прогнозируют облачную погоду, метель, сильный снег и гололедицу. В дневное время температура воздуха составит от минус 10 до минус 12 градусов. К ночи похолодает до 19 градусов.

Снегопад в столице ослабеет не раньше 15:00 субботы, осадки полностью прекратятся к вечеру воскресенья.

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