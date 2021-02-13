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На Красном море построят огромный островной курорт

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В Красном море построят огромный курорт. На острове Шурайра возведут 11 отелей, устроят пристани для яхт и поля для гольфа. Курорт ориентирован на сохранение местного биоразнообразия. По проекту гостиницы разбросают среди дюн, передает телеканал «Известия». В связи с пандемией в отелях не будет общих зон и коридоров. Акцент будет сделан на уединение и спокойствие, чтобы снизить влияние на окружающую среду. В строительстве используют экоматериалы и технологии. Все объекты будут работать на возобновляемых источниках энергии. Первые туристы смогут оценить зону отдыха уже в конце 2022 года. Откроются первых четыре отеля и международный аэропорт.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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