Врач порекомендовал дыхательные техники переболевшим COVID-19

Эффективным способом для восстановления организма после COVID-19 являются дыхательные техники. Об этом в субботу, 13 февраля, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«После пневмонии в легких могут образоваться фиброзные явления и организму нужно помогать восстанавливаться. Эффективны будут дыхательные техники, например, гимнастика Александры Стрельниковой, специальные комплексы лечебной физкультуры при заболеваниях органов дыхания, подойдут и упражнения на дыхание из йоги», — цитирует его «РИА Новости».

Эксперт отметил, что после заболевания, особенно, если оно осложнялось пневмонией, у человека часто бывает слабость. В связи с этим Тяжельников не рекомендовал сразу же нагружать организм физическими упражнениями.

«Дыхательными техниками при наличии слабости можно заниматься даже лежа. Если есть силы, то эффективны аэробные упражнения на велотренажере, беговой дорожке», — сказал собеседник агентства.

Специалист напомнил об опасности холодных температур для организма после болезни.

«У переболевших людей ослабленный иммунитет, поэтому нужно избегать рисков простудится и повышенных нагрузок. В первое время лучше заниматься дома. Сейчас можно найти множество видеоуроков в интернете. На улице можно ограничиться прогулками, одеваясь по погоде», — добавил Тяжельников.

23 января вице-президент «Национального фитнес-сообщества» Елена Рябинкова рассказала, что переболевшим COVID-19 людям противопоказаны физические упражнения на открытом воздухе в холодное время года.

В свою очередь врач-иммунолог Илья Кукин также предупредил, что во избежание осложнений перенесшим коронавирусную инфекцию людям стоит повременить с интенсивными спортивными тренировками.

28 ноября 2020 года врач-иммунолог Владислав Жемчугов также заявлял, что йоговская дыхательная гимнастика позволит перенесшим COVID-19 избавиться от последствий инфекции.

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