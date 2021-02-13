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В мире выявили более 108 млн случаев COVID-19

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Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро 13 февраля составило 108 млн 186 тыс. 991 случай. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Условия задачи: где можно найти коронавирус
Почему самолет — не самое опасное место во время пандемии

Во всем мире количество умерших от заболеваний, связанных с COVID-19 возросло до 2 млн 382 тыс. 880, более 79 млн человек выздоровели.

В число государств с 5 млн и более заражений коронавирусом входят Соединенные Штаты, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся остаются США, где за все время пандемии выявлено 27 млн 490 тыс. 37 инфицированных COVID-19. Второе место занимает Индия. В этой стране количество подтвержденных случаев коронавируса составило 10 млн 892 тыс. 746. На третьей позиции Бразилия. Там за все время пандемии зарегистрировано 9 млн 765 тыс. 455 заразившихся.

Ранее, 12 февраля, главврач московской клинической больницы № 15 имени Филатова, доцент кафедры госпитальной терапии №1 РНИМУ имени Пирогова Валерий Вечорко заявил, что в 2021 году возможны два варианта развития ситуации с распространением коронавируса.

Первый — пандемия скоро закончится. Тогда будут популярны исследования по психологической и физической реабилитации после перенесенного заболевания, оценка последствий пандемии и изучение последствий вакцинации. По второму сценарию, пандемия продолжится. Тогда актуальными будут исследования по сравнительной оценке эффективности вакцин и работы над улучшением диагностики COVID-19.

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