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Косачев обвинил Киев и Брюссель в попытке разрушить отношения России и ЕС

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Евросоюз и Украина объединились в попытках обрушить отношения Москвы с Брюсселем. Об этом в субботу, 13 февраля, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев в своем Facebook.

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Он напомнил, что в ходе дискуссии в Совбезе ООН, прошедшей в четверг, страны НАТО возложили вину за невыполнение минских соглашений и блокировку решения конфликта на юго-востоке Украины на Россию.

«Евросоюз и Украина совместно обрушивают отношения Евросоюза с Россией. Американцы властвуют. А украинцы наивно полагают, что властвуют над русскими, а не над ними, и что раздел в этом случае проходит между ЕС и Россией, а не на юго-востоке их страны. Которую они потеряли», — написал сенатор.

11 февраля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что власти Украины уже не пытаются скрывать нежелание выполнять свои обязательства в рамках Минских соглашений. Также он назвал Германию и Францию соучастниками преступлений, которые творит Киев в Донбассе. Он напомнил, что в конце 2020 года представители Парижа и Берлина уклонились от участия в неформальной встрече СБ ООН с участием представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР.)

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги государственного переворота. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва многократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к выполнению Минских договоренностей и проведению прямых переговоров с ДНР и ЛНР.

Урегулирование ситуации обсуждается в рамках трехсторонней контактной группы — уполномоченных представителей Украины, ОБСЕ и РФ — и нормандского формата при посредничестве Москвы, Парижа и Берлина.

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