Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Казахстане самолет Qazaq Air не смог взлететь из-за лопнувшей покрышки шасси
Авто
В Москве ночью сохранились восьмибалльные пробки
Общество
Более 65% месячной нормы осадков выпало в Москве с начала снегопада
Общество
В аэропортах Москвы задержали более 50 рейсов из-за снегопада
Мир
В Крыму посоветовали Анкаре оставить мечты о территориях юга России
Мир
Власти США решили сохранить пошлины на сыры и вина из Европы
Спорт
Путин направил телеграмму участникам гонки «Лыжня России»
Общество
Пробки в Москве утром в субботу достигли девяти баллов
Общество
Более 90% российских школьников пользуются решебниками

В аэропортах Москвы задержали более 50 рейсов из-за снегопада

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 50 авиарейсов задержано или прибыло с опозданием, еще три рейса отменены в Москве 13 февраля в связи продолжительным снегопадом, свидетельствуют данные онлайн-табло столичных аэропортов.

Снег на головы: за два дня сугробы в Москве вырастут до полуметра
Для ликвидации последствий непогоды потребуется больше недели

По информации на 08:40, во Внуково задержано пять рейсов, в Шереметьево — 21. В Домодедово были отменены два рейса, задержаны — 36. В Жуковском один рейс отменен, один задержан.

Мощный снегопад в Москве начался во второй половине дня в четверг и может продлиться до 14 февраля.

Ранее, 13 февраля, синоптики рассказали, что в субботу жителей столицы ожидает облачная погода, метель, сильный снег и гололедица. Днем температура воздуха составит от минус 10 до минус 12 градусов. К ночи столбики термометров могут опуститься до 19 градусов.

С начала снегопада в столице выпало уже свыше 65% месячной нормы осадков. По прогнозам метеорологов, полное прекращение снегопада ожидается к вечеру 14 февраля.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021