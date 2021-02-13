В аэропортах Москвы задержали более 50 рейсов из-за снегопада

Более 50 авиарейсов задержано или прибыло с опозданием, еще три рейса отменены в Москве 13 февраля в связи продолжительным снегопадом, свидетельствуют данные онлайн-табло столичных аэропортов.

По информации на 08:40, во Внуково задержано пять рейсов, в Шереметьево — 21. В Домодедово были отменены два рейса, задержаны — 36. В Жуковском один рейс отменен, один задержан.

Мощный снегопад в Москве начался во второй половине дня в четверг и может продлиться до 14 февраля.

Ранее, 13 февраля, синоптики рассказали, что в субботу жителей столицы ожидает облачная погода, метель, сильный снег и гололедица. Днем температура воздуха составит от минус 10 до минус 12 градусов. К ночи столбики термометров могут опуститься до 19 градусов.

С начала снегопада в столице выпало уже свыше 65% месячной нормы осадков. По прогнозам метеорологов, полное прекращение снегопада ожидается к вечеру 14 февраля.