В России за сутки выявили 14 861 случай заболевания COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 14 861 случай коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Больше всего заболевших зафиксировано в Москве (1963), Санкт-Петербурге (1130) и Московской области (884).

За последние сутки в РФ зарегистрировано 502 летальных исхода, а 18 765 человек полностью выздоровели.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в стране с начала распространения инфекции достигло 4 057 698. За весь период умерли 79 696 человек, излечились 3 577 907 пациентов.

Накануне профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова спрогнозировала начало очередного подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в России после перехода температур через ноль и оттепелей.

В тот же день врач-инфекционист Евгений Тимаков предупредил, что преждевременный отказ от базовых антикоронавирусных ограничений, в том числе и масок, грозит массовым характером заболеваемости. И по его прогнозу, если весенний всплеск заболеваемости COVID-19 произойдет в России в той или иной форме, то он придется на середину апреля.

По его мнению, обязательный масочный режим в России можно будет отменить не раньше мая, а в Москве — в июне.

5 февраля глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что коронавирус в стране начал отступать, а число заболевших COVID-19, находящихся под наблюдением, сократилось почти на треть.

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