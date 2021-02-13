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В МВД исключили версию теракта в магазине Владикавказа

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Взрыв в торговом центре Владикавказа произошел не по причине теракта. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по Северной Осетии Альберт Сабанаев.

«Была проведена экспертиза. На месте не обнаружено взрывчатых веществ. Версия террористического акта исключена», — цитирует его ТАСС.

Взрыв произошел накануне в супермаркете сети «Магнит» во Владикавказе. Предварительной причиной ЧП в экстренных службах назвали взрыв газа. В пресс-службе правительства республики заявили, что на месте происшествия обнаружен один человек, он не пострадал. С ним работают сотрудники правоохранительных органов.

По данным экстренных служб, после хлопка возгорания не последовало. Ведется доследственная проверка по факту взрыва.

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