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В Казахстане самолет Qazaq Air не смог взлететь из-за лопнувшей покрышки шасси
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В Казахстане самолет Qazaq Air не смог взлететь из-за лопнувшей покрышки шасси

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Самолет казахстанской авиакомпании Qazaq Air прервал взлет из Нур-Султана из-за лопнувшей покрышки шасси. Об этом сообщила 13 февраля пресс-служба комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

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«12 февраля в 23:20 по времени Нур-Султана (20:20 мск) с самолетом авиакомпании Qazaq Air (рейс QAZ427, следовавший из Нур-Султана в Шимкент) произошел авиационный инцидент. Был прерван взлет воздушного судна из-за лопнувшей покрышки переднего шасси, пробег составил 700 метров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лайнер был отбуксирован на стоянку.

В субботу в 08:12 (05:12 мск) при проведении осмотра после посадки другого самолета авиакомпании Qazaq Air, прибывшего из Нур-Султана в Алма-Ату, было обнаружено разрушение двух пневматиков правой стойки шасси. В ведомстве рассказали, что все пассажиры воздушного судна эвакуированы, никто не пострадал.

В пресс-службе комитета добавили, что управление по расследованию авиационных происшествий и инцидентов министерства проанализирует обе аварийные ситуации.

Ранее, 9 февраля, в Ростове-на-Дону в аэропорту Платов задержался вылет лайнера SSJ-100 из-за того, что его «развернуло» по пути к терминалу. Инцидент произошел с самолетом авиакомпании «Азимут», следовавшим рейсом 308 Самара — Ростов-на-Дону.

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