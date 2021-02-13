Пробки в Москве утром в субботу достигли девяти баллов

Дорожные заторы в Москве утром в субботу, 13 февраля, достигли девяти баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Согласно размещенной информации, серьезнее всего движение затруднено на МКАД. Наиболее проблемные места — около развязок с Волгоградским проспектом и Можайским шоссе (внешняя сторона), внутренняя и внешняя стороны трассы между Варшавским шоссе и Ленинградским проспектом, около Химок (внешняя сторона) и Дмитровского района столицы (внутренняя сторона).

Помимо этого пробка протяженностью около 2 км наблюдается на Варшавском шоссе от Третьего транспортного кольца в сторону области.

Ночью уровень загруженности автомобильных дорог из-за продолжающегося сильного снегопада не падал ниже восьми баллов.

Тяжелая дорожная ситуация в столице была тяжелой еще с утра 12 февраля, а вечером пробки на дорогах достигли максимальных 10 баллов, такая ситуация сохранялась почти три часа.

Ранее, 13 февраля, сообщалось, что с начала снегопада в Москве выпало 65% месячной нормы осадков, или 24 мм, в то время как норма осадков для Москвы в феврале составляет 36 мм.

10 февраля ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в пятницу и субботу столичный регион ждет снежный апокалипсис. Такие метеоусловия могут спровоцировать коллапс наземного и авиатранспорта.