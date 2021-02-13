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Кинологи рассказали о способности собак выявлять болезни

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Специально обученные собаки способны определить по запаху уровень сахара в крови, раковые опухоли, эпилепсию и заражение коронавирусной инфекцией. Об этом 12 февраля пишет Российская кинологическая федерация (РКФ) в своем Instagram.

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Отмечается, что научить собаку определять по запаху различные болезни можно в течение 3-5 недель ежедневных тренировок. В результате отбора к обучению допускаются те животные, которые проявляют интерес и имеют способность находить нужные запахи.

Как указывают кинологи, каждая болезнь обладает своим специфическим запахом, по которому собака может определить даже незначительные изменения температуры тела и воспалительные процессы внутри организма.

С целью обнаружения болезни собаке дают обнюхать человека, либо образец его запаха. Животное голосом или жестом подает знак, если целевой запах найден.

В настоящий момент в России ведутся тренировки собак породы шалайка для натаскивания их на запах коронавирусной инфекции.

В начале мая 2020 года стало известно, что кинологи и ветеринары на французском острове Корсика изучают вопрос о том, могут ли собаки служебных пород по запаху определять заразившихся коронавирусом людей, а их финские коллеги в конце месяца подтвердили эту гипотезу.

Уже в июле Вооруженные силы Австрии начали в тестовом режиме тренировать служебных собак для определения по запаху заразившихся коронавирусом людей.

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