Кинологи рассказали о способности собак выявлять болезни
Специально обученные собаки способны определить по запаху уровень сахара в крови, раковые опухоли, эпилепсию и заражение коронавирусной инфекцией. Об этом 12 февраля пишет Российская кинологическая федерация (РКФ) в своем Instagram.
Отмечается, что научить собаку определять по запаху различные болезни можно в течение 3-5 недель ежедневных тренировок. В результате отбора к обучению допускаются те животные, которые проявляют интерес и имеют способность находить нужные запахи.
Как указывают кинологи, каждая болезнь обладает своим специфическим запахом, по которому собака может определить даже незначительные изменения температуры тела и воспалительные процессы внутри организма.
С целью обнаружения болезни собаке дают обнюхать человека, либо образец его запаха. Животное голосом или жестом подает знак, если целевой запах найден.
В настоящий момент в России ведутся тренировки собак породы шалайка для натаскивания их на запах коронавирусной инфекции.
В начале мая 2020 года стало известно, что кинологи и ветеринары на французском острове Корсика изучают вопрос о том, могут ли собаки служебных пород по запаху определять заразившихся коронавирусом людей, а их финские коллеги в конце месяца подтвердили эту гипотезу.
Уже в июле Вооруженные силы Австрии начали в тестовом режиме тренировать служебных собак для определения по запаху заразившихся коронавирусом людей.