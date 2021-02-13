Врач назвал два возможных сценария пандемии коронавируса в 2021 году

Главврач московской клинической больницы № 15 имени Филатова, доцент кафедры госпитальной терапии №1 РНИМУ имени Пирогова Валерий Вечорко сообщил, что в 2021 году возможны два варианта развития ситуации с распространением коронавируса. Об этом он сказал на круглом столе в «Комсомольской правде» в пятницу, 12 февраля.

По его мнению, первый возможный вариант — пандемия скоро закончится. Тогда наиболее востребованы будут исследования по психологической и физической реабилитации после перенесенного заболевания, оценке социальных и экономических последствий пандемии и изучение эффектов и последствий вакцинации.

Согласно второму сценарию, пандемия продолжится. В этом случае самыми актуальными будут исследования по сравнительной оценке эффективности вакцин и работы над улучшением диагностики коронавируса, как лабораторной (тесты), так и инструментальной (КТ, рентген и др.).

Эксперт также предупредил, что мутации SARS-COV-2 могут сказываться на эффективности вакцин и лечения. Главврач допустил возможность последовательной вакцинации одного человека разными препаратами, чтобы обеспечить защиту от мутирующего возбудителя инфекции.

Он также рассказал, как в России менялись симптомы и течение болезни у пациентов с COVID-19.

«Прошлой весной мы видели много больных с гастроинтестинальными симптомами (тошнота, рвота, диарея, боли в желудке. — Ред.). Летом — с церебральной симптоматикой (сильные головные боли, головокружения, спутанность сознания и т. п.). А вот осенние больные отличаются особенностями развития дыхательной недостаточности», — пояснил он.

В тот же день профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова спрогнозировала начало очередного подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в России после перехода температур через ноль и оттепелей.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков предупредил, что весенний всплеск заболеваемости COVID-19 произойдет в России в той или иной форме и придется на середину апреля.

8 февраля вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что ограничительные меры, введенные на фоне пандемии коронавируса, будут сохраняться в РФ до формирования у населения коллективного иммунитета, то есть пока не вакцинируется 68,6 млн человек. Она добавила, что до достижения этих показателей россиянам необходимо соблюдать все введенные ограничения.

5 февраля глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что коронавирус в стране начал отступать, а число заболевших COVID-19, находящихся под наблюдением, сократилось почти на треть.

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