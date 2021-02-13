Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Новейшим украинским самолетам запретили подниматься в воздух
Авто
В Москве ночью сохранились восьмибалльные пробки
Мир
Власти США решили сохранить пошлины на сыры и вина из Европы
Мир
В офисе Зеленского заявили о невыполнимости Минских соглашений
Мир
В Крыму посоветовали Анкаре оставить мечты о территориях юга России
Мир
Куба заявила о готовности сотрудничать с США в расследовании звуковых атак
Мир
Google выплатит $76 млн группе французских СМИ из-за споров о смежных правах
Общество
Пробки в Москве утром в субботу достигли девяти баллов
Мир
Более 50% респондентов в США хотят ухода Трампа из политики навсегда
Сюжет:

Врач назвал два возможных сценария пандемии коронавируса в 2021 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главврач московской клинической больницы № 15 имени Филатова, доцент кафедры госпитальной терапии №1 РНИМУ имени Пирогова Валерий Вечорко сообщил, что в 2021 году возможны два варианта развития ситуации с распространением коронавируса. Об этом он сказал на круглом столе в «Комсомольской правде» в пятницу, 12 февраля.

По его мнению, первый возможный вариант — пандемия скоро закончится. Тогда наиболее востребованы будут исследования по психологической и физической реабилитации после перенесенного заболевания, оценке социальных и экономических последствий пандемии и изучение эффектов и последствий вакцинации.

Согласно второму сценарию, пандемия продолжится. В этом случае самыми актуальными будут исследования по сравнительной оценке эффективности вакцин и работы над улучшением диагностики коронавируса, как лабораторной (тесты), так и инструментальной (КТ, рентген и др.).

Эксперт также предупредил, что мутации SARS-COV-2 могут сказываться на эффективности вакцин и лечения. Главврач допустил возможность последовательной вакцинации одного человека разными препаратами, чтобы обеспечить защиту от мутирующего возбудителя инфекции.

Докопались до мышей: где искали источник коронавируса
Эксперты ВОЗ не обнаружили возбудителя COVID-19 на теперь уже всемирно известном рынке в Ухане

Он также рассказал, как в России менялись симптомы и течение болезни у пациентов с COVID-19.

«Прошлой весной мы видели много больных с гастроинтестинальными симптомами (тошнота, рвота, диарея, боли в желудке. — Ред.). Летом — с церебральной симптоматикой (сильные головные боли, головокружения, спутанность сознания и т. п.). А вот осенние больные отличаются особенностями развития дыхательной недостаточности», — пояснил он.

В тот же день профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова спрогнозировала начало очередного подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в России после перехода температур через ноль и оттепелей.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков предупредил, что весенний всплеск заболеваемости COVID-19 произойдет в России в той или иной форме и придется на середину апреля.

8 февраля вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что ограничительные меры, введенные на фоне пандемии коронавируса, будут сохраняться в РФ до формирования у населения коллективного иммунитета, то есть пока не вакцинируется 68,6 млн человек. Она добавила, что до достижения этих показателей россиянам необходимо соблюдать все введенные ограничения.

5 февраля глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что коронавирус в стране начал отступать, а число заболевших COVID-19, находящихся под наблюдением, сократилось почти на треть.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021