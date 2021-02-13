Более 65% месячной нормы осадков выпало в Москве с начала снегопада

С начала снегопада Москве выпало 65% месячной нормы осадков. Об этом в субботу, 13 февраля, пишет «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.

«Прирост осадков в Москве за ночь превысил 40% месячной нормы, за весь период снегопада — 65%. Информация получена с главной метеостанции города на ВДНХ в 6:00 субботы», — указал собеседник агентства.

По его словам, за минувшую ночь в столице выпало 15 мм осадков, а с начала снегопада — 24 мм, в то время как норма осадков для Москвы в феврале составляет 36 мм.

Сильный снегопад в Москве начался с полуночи 12 февраля. По оценке Гидрометцентра, до 9:00 субботы в Москве установлен предпоследний, «оранжевый» уровень погодной опасности. Полное прекращение снегопада ожидается только к вечеру воскресенья.

10 февраля ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в пятницу и субботу столичный регион ждет снежный апокалипсис. Такие метеоусловия могут спровоцировать коллапс наземного и авиатранспорта.