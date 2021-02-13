Пять человек погибли в Сингапуре из-за врезавшегося в магазин авто

Пять человек погибли и еще один пострадал в результате ДТП, в котором автомобиль врезался в небольшой магазин в центральной части Сингапура. Об этом сообщило издание The Straits Times в субботу, 13 февраля.

Инцидент произошел ранним утром 13 февраля. Автомобиль марки BMW въехал в трехэтажное здание, в котором располагается магазин.

Предположительно в машине находилось пять человек, все они скончались на месте происшествия. Еще один пострадавших доставлен в больницу с ожогами. Расследование аварии продолжается.

30 января женщина за рулем Mazda врезалась в здание в Приморском районе Санкт-Петербурга. Несмотря на то, что подушка безопасности в момент удара сработала, 35-летняя хозяйка автомобиля получила серьезные травмы и была госпитализирована в тяжелом состоянии.