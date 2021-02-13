Стало известно о планах Рондона подписать соглашение с ЦСКА до конца сезона
Венесуэльский нападающий китайского футбольного клуба «Далянь Ифан» Хосе Саломон Рондон подпишет соглашение с московским ЦСКА до конца сезона. Об этом сообщает журналист телеканала Directv Sports Карлитос Санчес на странице канала в Twitter.
«Саломон Рондон будет играть за ЦСКА до конца сезона». Лучший бомбардир сборной Венесуэлы возвращается в Россию!», — написал Санчес.
Рондону 31 год, он уже выступал в России за казанский «Рубин» (2012-2014) и петербургский «Зенит» (2014-2015), с которым стал чемпионом и обладателем суперкубка страны.
В составе сборной Венесуэлы Рондон провел 83 матча и забил 31 мяч. Он является лучшим бомбардиром в истории сборной и занимает седьмое место по числу матчей.
Ранее, 8 февраля, сообщалось, что московский футбольный клуб «Спартак» предложил голландскому «Аяксу» три варианта сделки по переходу нападающего Квинси Промеса.