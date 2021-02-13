Власти США решили сохранить пошлины на сыры и вина из Европы

Власти США решили в ближайшее время не отменять введенные ранее таможенные пошлины на импортируемые из Европы вино, сыр и другие продукты питания. Об этом сообщается в опубликованном в пятницу, 12 февраля, документе аппарата представителя Соединенных Штатов на торговых переговорах, передает ТАСС.

В нем говорится, что новая американская администрация считает, что «в настоящее время нет необходимости пересматривать» введенные бывшим президентом США Дональдом Трампом тарифы. Однако в документе отмечается, что аппарат торгового представителя «продолжит рассмотрение действий, предпринятых в ходе расследования», которое привело к введению пошлин в 2019 году.

Американский ресторанный бизнес, которому последствия пандемии нанесли серьезный ущерб, просил отменить данные тарифы. Европейские власти также неоднократно призывали Вашингтон отменить пошлины на товары из ЕС.

Ранее, 21 января, глава совета французского региона Бургундия — Франш-Конте Мари-Гит Дюфэ отправила в подарок президенту США Джо Байдену две бутылки вина с просьбой отменить пошлины, введенные его предшественником Дональдом Трампом.

Ранее, 30 декабря, члены торгового представительства США объявили о повышении пошлин на некоторые виды продукции из Европейского союза. В частности, на определенные виды неигристых вин, а также на коньяки и другие виды бренди из Франции и Германии, а также на детали, используемые при сборке самолетов. До этого Европейский союз (ЕС) ввел новые тарифы на американские промышленные и сельскохозяйственные товары на $4 млрд в рамках дела Boeing.

Осенью 2019 года США повысили пошлины на некоторые европейские товары. Арбитраж ВТО разрешил ввести пошлины на европейские товары и услуги почти на $7,5 млрд из-за скандала с субсидированием странами ЕС Airbus.

В конце июля 2020 года в Евросоюзе заявили о намерении ввести санкции в отношении США, если американская сторона откажется от урегулирования спора по пошлинам на экспорт из стран ЕС.