Конгресс США наградил защищавшего при беспорядках Капитолий полицейского

Сенат США единогласно проголосовал за то, чтобы наградить золотой медалью конгресса полицейского Юджина Гудмана, который защищал Капитолий во время беспорядков 6 января. Об этом сообщил телеканал CNN в пятницу, 12 февраля.

Отмечается, что Гудман отвлекал участников беспорядков, давая время на эвакуацию членам конгресса, которые собрались для утверждения итогов президентских выборов. В сенате показали видео, на котором полицейский также помешал сенатору Митту Ромни пройти по коридору в сторону участников беспорядков.

Во время принятия решения сам Гудман находился в зале. Сенаторы после присуждения награды устроили полицейскому стоячую овацию.

Золотая медаль Конгресса США — высшая гражданская награда США, присуждаемая от имени Конгресса США. Основанием для награждения Золотой медалью Конгресса являются выдающиеся достижения, имеющие особое значение для истории и культуры Соединённых Штатов.

В сенате США второй день проходят слушания по импичменту в отношении бывшего президента страны Дональда Трампа. 12 февраля сообщалось, что защита Трампа завершила изложение своей позиции на суде по импичменту в верхней палате конгресса.

9 февраля юристы Трампа назвали импичмент против него неконституционным политическим театром демократов и призвали сенат оправдать экс-президента. В ответ на это обвинители от палаты представителей конгресса США заявили, что Трамп в день беспорядков у Капитолия сознательно подстрекал своих сторонников к мятежу и поэтому должен быть осужден в рамках процесса импичмента.

6 января сторонники Дональда Трампа, который на тот момент занимал пост президент США, после митинга ворвались в здание Капитолия. Несмотря на беспорядки, конгресс утвердил избрание демократа Джо Байдена главой государства.