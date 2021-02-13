Google выплатит $76 млн группе французских СМИ из-за споров о смежных правах

Американская технологическая компания Google за три года выплатит $76 млн группе французских СМИ в качестве компенсации за размещение их публикаций на своих сайтах. Об этом сообщило агентство Reuters в пятницу, 12 февраля.

Отмечается, что выплаты зафиксированы в двух документах. Согласно первому, Google будет выплачивать $22 млн в год группе из 121 национального и местного французского новостного издания после подписания индивидуального лицензионного соглашения с каждым.

По второму документу, который является мировым соглашением, компания согласилась выплатить $10 млн той же группе изданий в обмен на их обязательство положить конец всем судебным разбирательствам, в том числе будущим, связанным с жалобами на нарушение авторских прав в течение трех лет.

В конце июля 2019 года во Франции был принят закон о создании смежного права в интересах информационных агентств и издателей СМИ. Согласно этому документу, с 24 октября того же года новостные агрегаторы могут бесплатно использовать только заголовки или ссылки, но не могут отображать статьи или фотографии из материалов журналистов.