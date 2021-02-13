Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Киеве отвели США ключевую роль в решении конфликта в Донбассе
Мир
Пушков назвал подлоги сутью внутриполитической жизни США
Общество
В Москве ночью сохранились восьмибалльные пробки
Общество
Спрогнозирован подъем заболеваемости COVID-19 в РФ с началом оттепелей
Мир
Новейшим украинским самолетам запретили подниматься в воздух
Мир
Более 50% респондентов в США хотят ухода Трампа из политики навсегда
Общество
Офтальмолог рассказал о влиянии стресса на глаза
Общество
Биолог заявила о возможности вакцинированных быть переносчиками COVID-19
Мир
Минобороны Великобритании заявило о «шокирующем состоянии» армии

Меланья Трамп анонсировала создание своего офиса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Супруга бывшего президента США Дональда Трампа Меланья в пятницу, 12 февраля, объявила о создании собственного офиса.

«Меланья Трамп объявляет об открытии «Офиса Меланьи Трамп». Следите за новостями и обновлениями», — говорится в пока единственном сообщении в учетной записи организации, которое перепостила на своей странице в Twitter бывшая первая леди.

Ранее телеканал CNN сообщал, что организацию планируется открыть в городе Палм-Бич (штат Флорида). Отмечается, что он станет продолжением ее информационной-просветительской инициативы Be Best («Будь лучше»), которая фокусировалась на вопросах детского здоровья, благосостояния, а также безопасности при выходе детей в интернет.

В конце декабря 2020 года стало известно, что 45-й президент США Дональд Трамп из-за жены «поругался» с глянцевыми журналами. Глава государства обвинил СМИ в том, что за четыре года его президентства они так и не пригласили Меланью сфотографироваться для их обложек.

Трамп ретвитнул в соцсетях сообщение издания Breitbart News. Газета настаивала, что жене Трампа устроили бойкот модные журналы. Президент с этим высказыванием согласился.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021