Меланья Трамп анонсировала создание своего офиса

Супруга бывшего президента США Дональда Трампа Меланья в пятницу, 12 февраля, объявила о создании собственного офиса.

«Меланья Трамп объявляет об открытии «Офиса Меланьи Трамп». Следите за новостями и обновлениями», — говорится в пока единственном сообщении в учетной записи организации, которое перепостила на своей странице в Twitter бывшая первая леди.

Ранее телеканал CNN сообщал, что организацию планируется открыть в городе Палм-Бич (штат Флорида). Отмечается, что он станет продолжением ее информационной-просветительской инициативы Be Best («Будь лучше»), которая фокусировалась на вопросах детского здоровья, благосостояния, а также безопасности при выходе детей в интернет.

В конце декабря 2020 года стало известно, что 45-й президент США Дональд Трамп из-за жены «поругался» с глянцевыми журналами. Глава государства обвинил СМИ в том, что за четыре года его президентства они так и не пригласили Меланью сфотографироваться для их обложек.

Трамп ретвитнул в соцсетях сообщение издания Breitbart News. Газета настаивала, что жене Трампа устроили бойкот модные журналы. Президент с этим высказыванием согласился.