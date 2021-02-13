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Офтальмолог рассказал о влиянии стресса на глаза
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Офтальмолог рассказал о влиянии стресса на глаза

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Длительный стресс влияет на все органы человека, в том числе и на зрительную систему, рассказал доктор медицинских наук, профессор, офтальмолог и офтальмохирург Игорь Азнаурян в интервью радио Sputnik.

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При длительном негативном эмоциональном состоянии может начать двоиться перед глазами, появляется беспричинное ощущение рези или всё может расплываться.

«Это не потому, что попала соринка, а потому, что это особое состояние возбуждения нервных рецепторов. Если глаза начали реагировать, дальше начнет реагировать сердечно-сосудистая система, а это уже может быть опасно не только для качества жизни, но и для жизни как таковой, и нужно решать проблему», — предупредил офтальмолог.

Он подчеркнул, что когда возникают проблемы с глазами, необходимо обратиться к специалисту, который назначит соответствующее лечение. Но бороться со стрессом можно не только с помощью лекарств. Отлично помогает, например, активная ходьба.

«Рекомендуется активное движение, например активная ходьба. Хотя бы 3–4 км в день нужно человеку в возрасте после 40 лет ходить, это обязательно. Это мышечная деятельность, которая будет снимать стресс локально», — сказал Азнаурян.

Если нет возможности прогуляться, врач порекомендовал делать упражнение, которое поможет снять стресс и устранит неприятные ощущения в глазах.

«Самая лучшая вещь — выключить свет в комнате, закрыть глаза, откинуться на спинку кресла и начать представлять перед глазами интенсивный черный цвет. Обычно мы видим белые, серо-белые «облака». Мысленно постарайтесь представить их черными, сделать так, чтобы была абсолютно черная пелена перед глазами. Делайте эту медитацию в течение 2–4 минут, и вам станет легче», — посоветовал врач.

Ранее, 7 февраля, врач-офтальмолог Татьяна Шилова рассказала, что долгое пребывание за экранами гаджетов и компьютеров ухудшает зрение и провоцирует болезни органов зрения, но в большинстве случаев первопричиной проблем с глазами становится занесенная инфекция.

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