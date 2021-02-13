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В Москве ночью сохранились восьмибалльные пробки

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По информации сервиса «Яндекс.Пробки», в Москве в ночь на субботу, 13 февраля, уровень загруженности автомобильных дорог из-за продолжающегося сильного снегопада не падал ниже восьми баллов.

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Основные затруднения наблюдаются на МКАД.

Тяжелая дорожная ситуация в столице была тяжелой еще с утра 12 февраля, а вечером пробки на дорогах достигли максимальных 10 баллов, такая ситуация сохранялась почти три часа.

Сообщалось, что эвакуаторы ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП) и 20 экипажей дорожного патруля за прошедшие сутки помогли переместить 70 автомобилей, застрявших в снегу.

В столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры подчеркнули, что в городе выпало рекордное количество снега за последние три года. За минувшую ночь в Москве выпало до 24 мм осадков, это более 70% от месячной нормы (34 мм).

Ранее, 10 февраля, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в пятницу и субботу столичный регион ждет снежный апокалипсис. Такие метеоусловия могут спровоцировать коллапс наземного и авиатранспорта.

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