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В Киеве отвели США ключевую роль в решении конфликта в Донбассе

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Роль Соединенных Штатов, как стратегического партнера Украины, является одной из ключевых в прекращении вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом заявил руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак в эфире телеканала «Украина 24» в ночь на субботу, 13 февраля.

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«США, как стратегический партнер Украины, должны и могут сыграть одну из ключевых ролей в прекращении военного конфликта (в Донбассе – Ред.)», — сказал Ермак.

Он также отметил, что Украина со своей стороны «сделает все для того, чтобы принципы, заложенные в Минских соглашениях, были выполнены».

«Прогресс в переговорах есть, хотя они идут очень медленно и сложно», — отметил Ермак.

Он подчеркнул важность присутствия в Донбассе представителей Германии, Франции, США, Великобритании, Канады и Швеции.

12 февраля, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев не использовал Минские соглашения для восстановления мира, а наоборот делает всё возможное, чтобы уклониться от собственных обязательств.

Ранее в пятницу украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» сделала заявление, в котором указала, что президент Украины Владимир Зеленский с момента вступления на высший государственный пост в 2019 году дважды предал надежду жителей страны на мир в Донбассе.

В тот же день руководитель делегации Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Зеленский хочет установить мир на юго-востоке страны. Кравчук вступился за нынешнего украинского лидера, заверив, что Зеленского якобы несправедливо обвиняют в уклонении от выполнения минских договоренностей.

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявивших о независимости после государственного переворота в стране в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе на встречах в Минске контактной группы, которая с осени 2014 года приняла три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации конфликта. Но после принятых соглашений о перемирии между сторонами конфликта ведутся перестрелки.

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