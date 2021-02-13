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Россия расширила список попавших под действие санкций украинских компаний

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Правительство России расширило список украинских компаний, в отношении которых введены ответные экономические меры. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации в пятницу, 12 февраля.

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Отмечается, что в список попали еще девять компаний: ООО «Крaншип», ПАО «Полтавский агроaгрегатный зaвод», ООО «Трансшип» с дочерними предприятиями «Трaнсшип Бaлк» и «Трансшип-сервис», а также ООО «Донмaр», ООО «Максимa Метaлл Сервис», ООО «Солaр Стaльконструкция», Kirgan Holding S.A.

Санкции в отношении ряда украинских компаний были впервые введены в 2018 году в качестве ответных на украинские санкции — тогда Москвой были приняты ограничения против предприятий, взаимодействующих с компаниями из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

28 января 2021 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о персональных санкциях против российских юридических и физических лиц. Данные о том, кто мог войти в этот список, были засекречены.

По словам сенатора от Крыма Сергея Цекова, Украина продемонстрировала отсутствие независимости, введя эти санкции.

Отношения между странами испортились в 2014 году, когда после госпереворота на Украине и проведения референдума в Крыму полуостров стал российским регионом. Тогда 96,77% жителей Крыма проголосовали за присоединение к РФ. Киев до сих пор не признал итоги референдума и считает полуостров оккупированной территорией.

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