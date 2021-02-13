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Ученые Аргентины обнаружили новый вид жившей 230 млн лет назад рептилии

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Палеонтологи из Аргентины обнаружили в провинции Ла-Риоха на западе страны новый вид рептилии, жившей 230 млн лет назад. Об этом сообщило агентство по популяризации науки при университете города Матанса CTyS-UNLaM в пятницу, 12 февраля.

Согласно сообщению, исследователи обнаружили в национальном парке Талампайя новый вид четвероногих травоядных животных длиной около 3 м — ринхозавров. Они жили вместе с первыми динозаврами. Ученым удалось найти фрагменты черепа, челюсти, части бедра и крестца, а также позвонки хвоста рептилии.

Что касается вида ринхозавров, то их живот был прижат к земле, как у современных ящериц, ноги расположены по бокам тела.

«Череп имеет высокоспециализированные зубы, состоящие из многочисленных рядов зубов и костного клюва в морде, которые могли бы служить ему для обработки пищи до глотания, в отличие от подавляющего большинства рептилий», — говорится в сообщении.

14 декабря 2020 года сообщалось, что международная группа ученых обнаружила почти сотню отпечатков лап крупных динозавров, обитавших в районе Тибетского нагорья примерно 176–161 млн лет назад (в Среднеюрский период).

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