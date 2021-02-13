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Главный тренер «Краснодара» дисквалифицирован на один матч еврокубков

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УЕФА условно дисквалифицировала на один матч главного наставника «Краснодара» Мурада Мусаева. Об этом сообщается на сайте футбольной организации.

Дисциплинарный комитет принял такое решение по итогам матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси», который состоялся 8 декабря 2020 года и закончился со счетом 1:1.

«Жалоба ФК «Краснодар» отклонена… оштрафовать «Краснодар» на €15 тыс. и дисквалифицировать главного тренера Мурада Мусаева на один матч с испытательным сроком в один год, начиная с даты данного решения», — говорится в сообщении. «Быки» были наказаны за несвоевременное начало матча.

Команда Мусаева 18 февраля сыграет с загребским «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы. Игра пройдет в Краснодаре, ответная — через неделю после нее.

«Краснодар» — единственный клуб РПЛ, который сейчас представлен в Лиге Европы.

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