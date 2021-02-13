Главный тренер «Краснодара» дисквалифицирован на один матч еврокубков

УЕФА условно дисквалифицировала на один матч главного наставника «Краснодара» Мурада Мусаева. Об этом сообщается на сайте футбольной организации.

Дисциплинарный комитет принял такое решение по итогам матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси», который состоялся 8 декабря 2020 года и закончился со счетом 1:1.

«Жалоба ФК «Краснодар» отклонена… оштрафовать «Краснодар» на €15 тыс. и дисквалифицировать главного тренера Мурада Мусаева на один матч с испытательным сроком в один год, начиная с даты данного решения», — говорится в сообщении. «Быки» были наказаны за несвоевременное начало матча.

Команда Мусаева 18 февраля сыграет с загребским «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы. Игра пройдет в Краснодаре, ответная — через неделю после нее.

«Краснодар» — единственный клуб РПЛ, который сейчас представлен в Лиге Европы.