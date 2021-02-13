Обвинитель на процессе по импичменту оговорилась и призвала оправдать Трампа

Обвинитель от палаты представителей конгресса США Стейси Плэскит, в пятницу, 12 февраля, во время своего выступления в сенате на процессе импичмента бывшему президенту Дональду Трампу оговорилась и призвала оправдать его. Трансляцию ведет телеканал NBC.

«У него были все основания знать, что они вооружены, склонны к насилию и готовы действительно драться… И он все равно дал свои указания идти к Капитолию и, цитирую, «сражаться изо всех сил, чтобы остановить кражу (победы на выборах)»… Вот почему он должен быть осужден и оправдан», — сказала она. После этого Плэксит уже собиралась покинуть трибуну, но вернулась, чтобы исправить оговорку.

«И лишен права (занимать государственные посты)», — поправилась обвинитель нижней палаты. В зале заседаний был слышен смех.

Ранее в этот день адвокат бывшего президента США Дэвид Шоен привел доказательство безобидности слова «сражаться», использование которого на митинге 6 января вменяют в вину экс-главе государства, потому что это якобы было призывом штурмовать Капитолий. Защита показала видеозапись, где Трамп произносит эти слова, а не когда они выдернуты из контекста, как это представляет сторона обвинения.

Шоен заявил, что использование слова «сражаться» было метафорично-фигуральным и добавил, что этот термин используется политиками с обеих сторон.

12 февраля сообщалось, что защита Трампа завершила изложение своей позиции на суде по импичменту в верхней палате конгресса.

9 февраля юристы Трампа назвали импичмент против него неконституционным политическим театром демократов и призвали сенат оправдать экс-президента. В ответ на это обвинители от палаты представителей конгресса США заявили, что Трамп в день беспорядков у Капитолия сознательно подстрекал своих сторонников к мятежу и поэтому должен быть осужден в рамках процесса импичмента.

6 января сторонники Дональда Трампа, который на тот момент занимал пост президент США, после митинга ворвались в здание Капитолия. Несмотря на беспорядки, конгресс утвердил избрание демократа Джо Байдена главой государства.