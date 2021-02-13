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Депутат рады может лишиться мандата из-за «кнопкодавства»

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Депутат Верховной рады, в отношении которого возбудили первое уголовное дело за «кнопкодавство», будет лишен мандата, если его вину докажут в суде. Об этом в пятницу, 13 февраля, сообщил спикер украинского парламента Дмитрий Разумков.

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Ранее в этот день генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что правоохранители подозревают одного из депутатов в неперсональном голосовании. Имя народного избранника не уточнялось, однако, по информации ряда СМИ, речь идет о депутате Владиславе Поляке от группы «Доверие», передает «РИА Новости».

«Народный депутат потеряет мандат, если суд признает его виновным в неперсонального голосовании. «Кнопкодавство» — это уголовное преступление, поэтому решение будет принято в рамках действующего Уголовно-процессуального Кодекса. Если вступает в силу решение суда, то народный депутат перестает быть народным депутатом Украины», — заявил Разумков.

В январе 2020 года на Украине вступил в силу закон, который вводит уголовную ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании Верховной рады вместо другого депутата (неперсональное голосование). Такое действие наказывается штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (около 51-85 тыс. гривен или $2,04-3,4 тыс.).

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