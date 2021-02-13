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Британец Карим Хан избран на пост прокурора Международного уголовного суда

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Представитель Великобритании Карим Хан избран прокурором Международного уголовного суда (МУС) на предстоящие девять лет. Об это свидетельствуют данные голосования, оглашенные в пятницу, 12 февраля.

На данную должность претендовали еще три кандидата: Фергал Гейнор от Ирландии, Карлос Кастресана от Испании и Ло Вой от Италии. Отмечается, что в первом туре никому из кандидатов не удалось набрать необходимых для утверждения 62 голосов, однако теперь за Хана проголосовали 72 государства.

До последнего времени Карим Хан являлся помощником генсека ООН, специальным советником и руководителем следственной группы организации по привлечению к ответственности за преступления, совершенные запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство», пишет ТАСС.

В сентябре 2020 года стало известно, что США ввели санкции в отношении двух сотрудников МУС — прокурора Фату Бенсуды и главы отдела юрисдикции, взаимодополняемости и сотрудничества Факисо Мочочоко.

Отмечается, что указанные лица продолжительно обвиняют американских солдат в военных преступлениях в Афганистане, ведя соответствующее расследование.

11 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о санкциях в отношении лиц, связанных с расследованиями Международного уголовного суда деятельности военных и других служащих в США, обвинив международную структуру в предвзятых расследованиях и коррупции и заподозрив во влиянии России.

В 2017 году главный прокурор МУС Фату Бенсуда начала расследование возможных преступлений в Афганистане, в том числе солдатами и офицерами США. В ответ президент США Дональд Трамп пригрозил санкциями прокурорам и судьям МУС.

Позже Вашингтон ввел против сотрудников Международного уголовного суда визовые ограничения.

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