Четырех человек спасли при пожаре на востоке Москвы
Пожар произошел в ночь на 13 февраля в квартире дома, расположенного на улице Короленко на востоке Москвы. Об этом сообщили в столичном главке МЧС.
Прибывшие пожарные спасли из горящей и соседних квартир четырех человек. В результате происшествия никто не пострадал.
Отмечается, что в помещении горели мебель и вещи.
Для ликвидации пожара были направлены 10 единиц техники и 35 человек личного состава.
Ранее, 12 февраля, сообщалось, что на севере Москвы полицейский спас женщину из пожара, прыгнув с ней в сугроб с четвертого этажа, на котором находилась горящая квартира.