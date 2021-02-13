Трамп остался доволен выступлением юристов на заседании по импичменту в пятницу

Выступление адвокатов в рамках защиты на процессе импичмента в пятницу, 12 февраля, понравилось бывшему президенту США Дональду Трампу больше предыдущего. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал CNN.

В прошлый раз, 9 февраля, Трамп остался недоволен выступлением его адвокатов на начальном этапе процесса по импичменту в сенате конгресса. Экс-главе белого дома раскритиковал работу адвоката Брюса Кастора и «почти кричал» в разговоре с ним.

Ранее 12 февраля защита экс-президента США Дональда Трампа завершила изложение своей позиции на суде по импичменту в верхней палате конгресса, после чего сенаторы взяли перерыв.

11 февраля обвинение закончило изложение дела на процессе по импичменту. После этого у защиты Трампа есть не менее 16 часов, разбитых минимум на два дня, чтобы высказаться против импичмента.

9 февраля юристы Трампа назвали импичмент против него неконституционным политическим театром демократов и призвали сенат оправдать экс-президента. В ответ на это обвинители от палаты представителей конгресса США заявили, что Трамп в день беспорядков у Капитолия сознательно подстрекал своих сторонников к мятежу и поэтому должен быть осужден в рамках процесса импичмента.

6 января сторонники Дональда Трампа, который на тот момент занимал пост президент США, после митинга ворвались в здание Капитолия. Несмотря на беспорядки, конгресс утвердил избрание демократа Джо Байдена главой государства.

После беспорядков Twitter удалил аккаунт Трампа. Также были заблокированы его страницы в Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch.

Палата представителей конгресса США проголосовала 13 января за принятие резолюции по импичменту Трампа за «подстрекательство к мятежу».