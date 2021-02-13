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Актриса Галина Боб попала в ДТП

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Российская актриса Галина Боб, известная по сериалу «Деффчонки» попала в ДТП. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram в пятницу, 12 февраля.

По словам актрисы, ей чудом удалось избежать серьезных последствий аварии.

«Я ехала с бабушкой по широкой трассе в среднем ряду и вдруг вижу, что слева на меня вертолетом летит машина. Я как могла вывернула. Слава Богу, она врезалась нам в заднюю дверь, а не в мою переднюю», — отметила Боб.

Как рассказала актриса в беседе с РЕН ТВ, сейчас она уже полностью оправилась от аварии.

«Чувствую себя хорошо. Всё хорошо, всё слава богу», — сказала она.

В апреле сообщалось, что Галина Боб заразилась COVID-19. Актриса рассказывала, что у нее отсутствовали почти все симптомы коронавируса, кроме потери обоняния.

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