Психолог объяснила низкий «индекс любви» у москвичей

Социальный психолог Наиля Бирарова в эфире телеканала Москва 24 объяснила низкое место столицы в рейтинге исследования «индекса любви» в российских регионах.

По словам специалиста, это произошло не потому, что жители города не умеют любить, а потому что в Москве гораздо труднее выживать и ритмы мегаполиса заставляют людей быть «немного меркантильными, алчными и корыстными».

Психолог добавила, что проявление сентиментальности и своих чувств можно принять за слабость, а в столице необходима демонстрация силы воли и характера для укрепления своего статуса. Еще одной причиной, по мнению эксперта, может служить неудачный опыт отношений, после которого люди стараются дистанцироваться от подобных переживаний.

«У людей из менее крупных городов, деревень отношения немного проще. У них нет такого уровня притязания, как в Москве. В столице и жизнь дороже, и потребностей у людей больше. Конечно, люди в этих условиях бытия вынуждены вести себя более расчетливо», — отметила Бирарова.

В регионах люди не забыли, как доверять друг другу. А мегаполис задает такие ритмы, в которых, если людям что-то не нравится в отношениях, — до свидания, следующий партнер. У москвичей «есть наглость постоянно их перебирать и выбирать».

Ранее компания Brand Analytics ко Дню всех влюбленных опубликовала данные об эмоциональном состоянии пользователей социальных сетей в России. Для этого она изучила посты и комментарии россиян. Результаты исследования показали не только соотношение любви и нелюбви в сообщениях пользователей, но и отражают состояние социальной напряженности в регионах.

Первое место в рейтинге досталось Крыму, «серебро» и «бронзу» получили Ямало-Ненецкий округ и Чувашия. Москва в рейтинге заняла 71-ю позицию, на строчку ниже — Петербург. Специалисты отмечают, что эти города традиционно находятся в нижней части списка.