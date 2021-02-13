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В Госдепе США заявили о наблюдении за созданием «Северного потока – 2»

Сенаторы потребовали от Байдена не ослаблять санкции против Nord Stream 2

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Американские сенаторы Джим Риш и Джин Шахин призвали президента США Джо Байдена обеспечить соблюдение санкций, которые были введены Вашингтоном, чтобы помешать строительству газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщило в пятницу, 12 февраля, агентство Bloomberg.

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По его информации, сенаторы выразили обеспокоенность в связи с сообщениями СМИ о том, что «правительство Германии выдвинуло предложение, в соответствии с которым Соединенным Штатам предлагается пренебречь установленными законом санкциями».

Риш и Шахин не пояснили, о каком именно предложении германской стороны идет речь. В публикации указывается, что Берлин и Вашингтон, согласно сообщениям СМИ, пытаются достичь неких договоренностей, которые позволили бы завершить строительство трубопровода.

Законодатели также отметили, что отношения США с Германией являются краеугольным камнем трансатлантического альянса.

«Но позволить завершить «Северный поток – 2» — неконструктивный шаг для этого партнерства», — подчеркнули они.

Сенаторы проинформировали, что ожидают от администрации Байдена к 16 февраля доклад о компаниях, которые участвуют в проекте.

В этот же день в госдепе США назвали санкции в отношении проекта «Северный поток – 2» одним из важных инструментов в текущей ситуации.

В начале февраля власти США поставили ФРГ ряд условий для снятия санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2». Однако в правительстве ФРГ не увидели возможностей для уступок США по проекту и сослались на уже достигнутые договоренности по транзиту газа через Украину.

Американский минфин 19 января объявил о расширении санкций против проекта газопровода. Под ограничения попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец. Рестрикции предусматривают запрет экспорта, банковских и валютных операций, блокирование активов и имущества.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против проекта выступают США, прибалтийские республики, Польша и Украина.

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