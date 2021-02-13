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Словения с 13 февраля открыла границы для россиян

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Словения в тестовом режиме с 13 февраля открыла границы для граждан стран Шенгенского соглашения, а также приезжающих из стран «красного списка», в том числе России. Об этом говорится в постановлении правительства республики в пятницу, 12 февраля.

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Теперь посетить страны граждане из «красного списка» распространения коронавируса смогут с отрицательным тестом на COVID-19, сделанным не ранее чем за 48 часов до поездки. При этом тест следует делать в российской лаборатории, одобренной словенским Минздравом.

Также въезд разрешается уже переболевшим коронавирусом гражданам. Для пересечения границы им потребуется справка с положительным результатом на коронавирус, сделанная не позднее чем за 21 день до поездки и не ранее полугода до путешествия. Кроме того, для стран Шенгенского соглашения потребуется справка о выздоровлении.

Для тех, кто привился вакцинами Biontech/Pfizer, Moderna и AstraZeneca границы также открыты. Гражданам следует предъявить сертификат о вакцинации. Для Biontech/Pfizer с момента получения второй дозы препарата должно пройти не менее 14 дней, для AstraZeneca — не менее 21 дня, пишет «Интерфакс».

Ранее в феврале стало известно, что Кипр возобновит оформление туристических виз гражданам России с марта. В Росавиации «Известиям» заявили, что между РФ и Кипром до сих пор не возобновлено регулярное пассажирское авиасообщение, выполняются только грузопассажирские чартерные перевозки.

Регулярное и чартерное авиасообщение было приостановлено Россией в марте из-за ситуации, вызванной распространением коронавируса в мире. Затем постепенно ограничения на авиасообщение с рядом стран снимались.

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